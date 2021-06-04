"Спутником V" вакцинировали миллион граждан Венгрии

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российской вакциной от коронавируса "Спутник V" в Венгрии вакцинировали миллион граждан. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете "Известия" на Петербургском международном экономическом форуме, информирует ТАСС.

"Российская вакцина пользуется большой популярностью среди венгров - 1 млн наших граждан вакцинированы "Спутником V", - сказал Петер Сийярто.

Глава МИД Венгрии отметил, что применение российской вакцины стало большим шагом на пути к успешной кампании вакцинации. "Она помогла нам стать первой европейской страной, которая открылась", - подчеркнул он и добавил, что после вакцинации "Спутником V" чувствует себя прекрасно.

Численность населения Венгрии, по данным властей страны, в 2021 году составляет 9,730 млн человек. По состоянию на 3 июня в стране получили хотя бы одну дозу вакцины 5 227 318 человек, сообщается на сайте кабмина Венгрии, посвященном борьбе с пандемией.

В ноябре 2020 года Венгрия стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения и началось его применение для вакцинации населения. Помимо российской вакцины в Венгрии применяют препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.-0-