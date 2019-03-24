Среди членов команды норвежского парома Viking Sky есть гражданка Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среди членов команды норвежского парома Viking Sky, у которого ранее отказал один из двигателей в море в районе губернии Мере-ог-Ромсдал, есть гражданка Беларуси. Об этом в социальных сетях сообщает посольство Беларуси в Швеции, сообщает БЕЛТА.

"Посольство установило контакт с гражданкой Беларуси - членом команды Viking Sky. Информация про нее направлена норвежской стороне. Она не пострадала и останется на судне, которое с помощью буксира двигается в порт", - говорится в сообщении.

По данным ТАСС, эвакуация людей с судна ранее была временно приостановлена. Всего эвакуировано более 400 человек из почти 1,4 тыс. Основная часть пассажиров лайнера - британцы и американцы. Экипаж состоит из представителей разных стран. Трое из эвакуированных пассажиров получили серьезные травмы, всего же пострадало и получает врачебную помощь 17 человек. При этом не сообщается, что именно стало причиной травм.

В субботу у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из двигателей.-0-