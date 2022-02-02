Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая выявили 32 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном заявлении оргкомитета, сообщает ТАСС.

Во вторник, 1 февраля, в Китай прибыли 1759 человек, из них 815 спортсменов и официальных лиц и 944 "представителя других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни было выявлено 32 новых случая заражения: 9 - среди атлетов и официальных лиц, 23 - среди представителей заинтересованных сторон.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-