Среди прибывших на Олимпиаду в Пекин выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские власти выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на XXIV зимние Олимпийские игры. Такая информация размещена на официальном сайте оргкомитета, сообщает БЕЛТА.

В понедельник, 31 января, в Китай на Олимпиаду прибыли 1438 человек, 379 из которых - спортсмены и официальные лица делегаций. После проведения ПЦР-тестов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни было выявлено 18 новых случаев заражения, 11 - среди спортсменов и официальных лиц. Кроме того, 6 новых случаев заражения выявлено на других олимпийских объектах, 5 - у спортсменов и официальных лиц.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Беларусь представят 29 атлетов, которые примут участие в соревнованиях по шести видам спорта.-0-