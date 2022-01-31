Среди прибывших на Олимпиаду выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Китая выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Оперативную информацию из заявления оргкомитета публикует ТАСС.

30 января в Китай прибыли 1252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лица и 630 "представителей других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования спортсменов в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни было выявлено 37 новых случаев заражения: 12 - среди атлетов и официальных лиц, 25 - среди представителей заинтересованных сторон.

Все гости зимней Олимпиады в Пекине в течение четырех дней до вылета должны сдать два ПЦР-теста с разницей в 24 часа. Но даже два отрицательных результата не исключают вероятность инфицирования прибывших до приземления в китайской столице.

В аэропорту у всех гостей берут первый ПЦР-тест. Медработники четко регулируют перемещение прибывших в очередях. Иностранцам напоминают о необходимости социальной дистанции, обеззараживаются все поверхности.

После тестирования прибывших небольшими группами развозят до отелей на автобусах, при этом их сопровождает медработник. По прибытии в отель иностранцы направляются в свой номер дожидаться результата пробы на коронавирус, а также сдают еще один тест. Если оба исследования подтверждают наличие инфекции в организме, зараженный остается на изоляции в забронированном им гостиничном номере. На следующий день утром медики приходят за третьей пробой. В случае очередного положительного результата инфицированный заполняет анкету, где необходимо сообщить о своих перемещениях после прибытия в аэропорт и недавних социальных контактах на дистанции менее одного метра. Затем, если у зараженного нет симптомов, его на скорой помощи перевозят из забронированной гостиницы в специальный отель-изолятор. При наличии симптомов - госпитализируют.

Китаю удалось организовать практичную систему изоляции для инфицированных коронавирусом. Такая система значительно сокращает шансы передачи инфекции от зараженного во внешнюю среду и не доставляет чрезмерного дискомфорта для изолированного. Например, им приносят еду три раза в день. Пищу доставляют в большом пакете: внутри - не менее шести контейнеров с различными блюдами западноевропейской и восточноазиатской кухни.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. --0--