Среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано ни одного летального исхода - Гинцбург

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса препаратом "Спутник V" не зафиксировано. Об этом в ходе онлайн-брифинга сказал директор Центра им. Н.Ф.Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

"Получившим вакцину гарантировано, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опуститься в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных "Спутником V" при большой выборке испытуемых обнаружено не было. Все вакцинированные защищены", - сказал Александр Гинцбург.

Как сообщил ученый, независимые эксперты в разных странах мира отметили отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцинации "Спутником V". К настоящему времени количество произведенных доз вакцины "Спутник V" превышает 10 млн.

Кроме того, по словам Александра Гинцбурга, промежуток между первой и второй прививками при вакцинации "Спутником V" может быть увеличен до 60 дней. Ученый подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.

На данный момент планируется провести клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" среди пациентов с ВИЧ-инфекцией.-0-