Средневековый склеп с останками десятков христиан обнаружили в Севастополе

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи, ведущие раскопки в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, обнаружили христианский склеп VII-X веков, в котором захоронены несколько поколений представителей обеспеченного местного рода, сообщил ТАСС руководитель экспедиции, ученый Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

В июне экспедиция обнаружила раннехристианский склеп IV-VII веков, вырубленный в скальном уступе, в погребальной камере сохранились останки более десяти человек. Также найдены фрагменты ткани, возможно, саванов. Ученые предполагают, что этот склеп служил семейной усыпальницей на протяжении длительного времени.

"Во время раскопок обнаружен еще один склеп, также средневековый. На закладной плите, закрывавшей вход, изображен христианский крест (датируем его Х веком). Над входом - еще один крест, византийский, VII века. Рядом расположены еще несколько погребений. Вероятно, все это - семейный участок, где на протяжении нескольких поколений хоронили представителей довольно обеспеченной семьи", - сказал Сергей Соловьев, уточнив, что погребения здесь проводились на протяжении минимум 300 лет.

Внутри склеп отличается от предыдущего качеством известняка - он более плотный. У стен погребальной камеры выдолблены лежанки, а на их поверхности - специальные углубления, куда, предположительно, ставили ножки деревянных гробов. Среди останков найдены фрагменты дерева, из которого изготавливали гробы.

Погребальная камера представляет собой четырехугольное помещение: с одной стороны - вход, у двух стен - каменные лежанки. На них и около четвертой стены большое количество костей - останков тех, кто когда-то был здесь похоронен, они будут переданы для исследования антропологам. "Мы находимся в процессе обследования склепа, аккуратно достаем и запаковываем костные останки, которые будут направлены для дальнейших исследований антропологам. Это десятки человек, точнее сказать пока невозможно, потому что в склепе целая гора останков. Видимо, при погребении нового человека тело предыдущего просто сдвигали в сторону", - добавил Сергей Соловьев.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века н. э. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, коллекция которого составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.-0-