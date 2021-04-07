Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии снизилась почти во всех странах ЕС в 2020 году

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя продолжительность жизни на фоне пандемии коронавируса в 2020 году сократилась в большинстве стран - членов Европейского союза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим агентством Евростат, сообщает ТАСС.

По информации Евростата, с 1960-х годов ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие. Однако за год пандемии в 2020 году средняя продолжительность жизни снизилась в 22 из 27 стран ЕС по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года. При этом наибольшее сокращение наблюдалось в Испании (- 1,6 года), Болгарии (-1,5 года), Литве, Польше и Румынии (-1,4 года в каждой).

Вместе с тем, как уточнили в Евростате, более значительное снижение продолжительности жизни в большинстве государств ЕС отмечалось среди мужского населения. Наиболее пострадавшими стали также Болгария (-1,7 года), Латвия и Польша (по -1,5 года), Испания и Румыния (по -1,4 года).

Демографические проблемы в ЕС, в частности старение и сокращение населения, признают на официальном уровне. Так, согласно выпущенному в июне прошлого года докладу Еврокомиссии "Последствия демографических изменений", к 2070 году количество людей трудоспособного возраста в ЕС сократится на 18%, а доля жителей в возрасте 65 лет и старше увеличится до 30,3%. Тогда же все население ЕС будет составлять не более 4% общемирового, хотя в 1960 году этот показатель составлял почти 12%.-0-