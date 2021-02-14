Средняя цена нефти в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель - Новак

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена на нефть в 2021 году составит от $45 до $60 за баррель, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Я думаю, что средняя цена в 2021 году будет в диапазоне примерно от $45 до $60, вот где-то в этом диапазоне", - сказал Александр Новак.

По его словам, рынок энергоресурсов частично восстановился, падение спроса на нефть в 2020 году замедлилось с 20-25% до 8-9% концу года.

"С того самого глубокого падения рынка, которое мы наблюдали в апреле - мае, до конца 2020 года рынок частично восстановился. Если говорить о нефти, например, мы видели падение примерно на 20-25% спроса, в результате ограничительных мер, которые принимались правительствами многих стран по нераспространению COVID-19, к концу года рынок восстановился и его падение составило примерно 8-9%", - сказал он.-0-