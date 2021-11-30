Срок действия ПЦР-тестов в России сократят с 72 до 48 часов

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор из-за особенностей штамма омикрон решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщила сегодня глава ведомства Анна Попова, сообщает ТАСС.

"С учетом особенностей нового штамма омикрон, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

При этом Анна Попова заявила, что штамм коронавируса омикрон в России не выявлен. Все системы ПЦР-тестирования, применяемые сегодня в России для обнаружения коронавируса, эффективны и при выявлении омикрон-штамма.

Требования по охвату тестированием населения РФ на ковид на уровне 350 на 100 тыс. населения в целом по стране соблюдаются.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко привел оперативные данные: число вакцинированных от коронавируса граждан страны превысило 70 млн человек, за прошедшую неделю были вакцинированы 3 млн. В том числе уже привились порядка 56% россиян старше 60 лет.

Также за прошедшую неделю в Российской Федерации отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 8%.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии зарегистрирован 9 636 881 случай заражения, выздоровели 8 329 253 человека, умерли 275 193.-0-