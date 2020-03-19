Время проведения Каннского кинофестиваля перенесли

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинофестиваль в Каннах в мае этого года не будет проведен из-за коронавируса. Сейчас обсуждается вопрос о новых сроках проведения мероприятия, сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенное организаторами фестиваля заявление. Возможно, его перенесут на конец июня-начало июля.

"Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки - с 12 по 23 мая, - указывается в заявлении. - В настоящее время изучаются несколько вариантов, главным из которых является его перенос на конец июня-начало июля 2020 года".-0-