Сроки проведения Международного математического конгресса ICME в Шанхае перенесли

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированный на 12-19 июля 2020 года Шанхае 14-й Международный конгресс по математическому образованию (ICME) перенесен на год – на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в опубликованное заявление организаторов крупнейшего в мире события в области математического образования.

Конгрессы ICME проводятся один раз в четыре года под эгидой Международного математического союза. В 2020 году конгресс впервые должен был пройти в Китае.

Конгресс в Шанхае пройдет 11-18 июля 2021 года на базе Восточно-Китайского педагогического университета. Ожидается, что участие в нем примут более 3,4 тыс. математиков.-0-