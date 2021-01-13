США будут требовать тесты на COVID-19 от всех пассажиров международных рейсов

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13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 от прибывающих международными рейсами пассажиров, сообщает Reuters . Почти всем авиапассажирам, включая граждан США, необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до поездки, или документально подтвердить выздоровление. Новые правила вступят в силу 26 января. Следовать требованиям должны все путешественники в возрасте от 2 лет, за исключением пассажиров, следующих транзитом через Соединенные Штаты. Центр по контролю и профилактике заболеваний США также рассмотрит возможность отказа от обязательного тестирования для пассажиров из стран, не имеющих возможность тестирования. Постановление значительно расширяет требования, которые предъявлялись с 28 декабря только к путешественникам, прибывающим из Великобритании.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!