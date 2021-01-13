США будут требовать тесты на COVID-19 от всех пассажиров международных рейсов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 от прибывающих международными рейсами пассажиров, сообщает
Почти всем авиапассажирам, включая граждан США, необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за три дня до поездки, или документально подтвердить выздоровление. Новые правила вступят в силу 26 января.
Следовать требованиям должны все путешественники в возрасте от 2 лет, за исключением пассажиров, следующих транзитом через Соединенные Штаты. Центр по контролю и профилактике заболеваний США также рассмотрит возможность отказа от обязательного тестирования для пассажиров из стран, не имеющих возможность тестирования.
Постановление значительно расширяет требования, которые предъявлялись с 28 декабря только к путешественникам, прибывающим из Великобритании.-0-