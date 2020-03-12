США еще на год продлили санкции в отношении Ирана

12 марта, Вашингтон / БЕЛТА - ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в четверг.

Дональд Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного в 1995 году. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США. "Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе.

15 марта 1995 года президент США Билл Клинтон заблокировал сделку американской компании Conoco с Иранской национальной нефтяной компанией на разведку двух нефтяных месторождений у побережья Ирана (первая крупная сделка с 1979 года), а 8 мая 1995 года был издан президентский указ, запрещающий фирмам США разрабатывать иранские нефтяные и газовые месторождения и приобретать иранскую нефть для продажи третьим странам. Эти меры были обусловлены сведениями, согласно которым Иран якобы продолжал оказывать содействие терроризму.-0-