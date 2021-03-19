США готовятся в мае смягчить ограничения на въезд из некоторых стран

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти готовятся в середине мая смягчить ограничения на въезд в США из ряда стран, введенные на фоне пандемии нового коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию СNBC.

По данным источника СNBC, администрация президента США Джозефа Байдена готовится снять ограничения на пересечение границ Мексики и Канады с Соединенными Штатами. Кроме того, ожидается смягчение требований к въезду в США из Великобритании, Бразилии и европейских стран. Это связано с массовой вакцинацией населения.

Ранее власти США продлили до 21 апреля действие ограничений на пересечение сухопутных границ с Мексикой и Канадой. Кроме того, 25 января Джозеф Байден принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в страну из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.

По данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США, более 22% населения штатов - свыше 75,4 млн человек - получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, а примерно 12,3% - 40,9 млн человек - прошли полную вакцинацию.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 538,7 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-