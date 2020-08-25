США и Китай видят прогресс по первой фазе торговой сделки

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Китай видят прогресс в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, стороны привержены необходимым для его успеха шагам. Об этом говорится в заявлении по итогам звонка с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, сообщает ТАСС.

"Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения", - отмечается в документе, распространенном 24 августа пресс-службой представителя США на торговых переговорах.

"Стороны рассмотрели шаги, которые предпринял Китай для того, чтобы осуществить структурные изменения, к которым призывает соглашение, которые обеспечат большую защиту прав интеллектуальной собственности, снимут препятствия для американских компаний в сфере финансовых операций и сельского хозяйства, ликвидируют принуждение к передаче технологий. Стороны также обсудили значительное увеличение закупок американской продукции со стороны Китая, а также будущие шаги, необходимые для выполнения соглашения", - подчеркивается в тексте.

14 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что запланированная на 15 августа видеоконференция с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, посвященная выполнению соглашения по первой фазе торговой сделки, была отложена на неопределенное время. По данным агентства, решение было принято из-за "проблем с планированием". Кроме Лайтхайзера и Лю Хэ в видеоконференции должен был принять участие Мнучин. Они должны были обсудить итоги соглашения по первой фазе сделки после шести месяцев со дня ее подписания.

Президент США Дональд Трамп 19 августа сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР сейчас. 23 июля он также отмечал, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной коронавирусом. В то же время глава Белого дома признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".-0-