США и Корея отложили совместные учения

Министр обороны США Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой оборонного ведомства Южной Кореи Чон Ген Ду. Фото

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корея и США решили отложить совместные военные учения Vigilant Ace для улучшения отношений с КНДР. Об этом сообщает Yonhap .

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств Марк Эспер и Сон Ен Му объявили об этом решении в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Перенос сроков проведения учений союзники объяснили намерением продолжить дипломатический процесс с КНДР. Новая дата пока не назначена.

Глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы "в соответствии с потребностями дипломатии".-0-