США и Республика Корея откладывают проведение совместных военных учений из-за коронавируса

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Новости темы "Распространение коронавируса"
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Республика Корея приняли решение отложить проведение совместных военных учений, которые должны были начаться на следующей неделе, в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном заявлении командования американскими войсками на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.
"В свете объявленного правительством Республики Корея наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19 альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения", - отмечается в документе.
В Республике Корея зарегистрировано уже 1595 случаев заражения коронавирусом, погибли 12 человек. -0-