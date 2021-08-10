США и Великобритания с помощью санкций пытаются выдавить компании России и Беларуси с мировых рынков - Слуцкий

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Великобритания, вводя санкции в отношении России и Беларуси, ведут бесчестную конкуренцию и пытаются выдавить российские и белорусские компании с мировых рынков. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"На словах - борьба за мир во всем мире и защита прав человека. А на деле - обыкновенная бесчестная конкуренция, попытка выдавливания российских и белорусских компаний с мировых рынков и лицемерное двоемыслие как оправдание вмешательства в дела суверенных государств", - написал Леонид Слуцкий.

Он отметил, что Запад продолжает действовать в своей парадигме сдерживания России и ее ближайших союзников. "Госдепартамент США сегодня разместил уведомление о том, что Научно-производственное предприятие "Пульсар", компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest из России теперь находятся под санкциями в связи с тем, что они, по версии Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Никаких конкретных примеров, а уж тем более доказательств в Госдепе не привели. Не говоря уже о противоправной природе экс-территориальных рестрикций", - заметил Леонид Слуцкий.

Не отстает от США и Великобритания. "Лондон ввел новый пакет экономических, торговых и авиационных санкций против правительства Беларуси. Тут поводом послужили мифические нарушения прав человека", - сообщил председатель комитета Госдумы РФ.

"Так или иначе убежден, что соответствующие шаги не останутся без ответа Москвы и Минска", - заключил Леонид Слуцкий.-0-