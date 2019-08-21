США испытали новейшую модификацию ракеты Tomahawk

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США провели испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark-41 (Mk-41), сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника ВВС США Роберта Карвера.

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США.

Как отмечает производитель ракеты - корпорация Raytheon, она способна часами кружить в воздухе над целью, моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью. Ракета несет видеокамеру, передающую сигнал в режиме реального времени на командный пункт. Она может быть перепрограммирована в полете благодаря приемо-передающему устройству спутниковой связи для нанесения удара по одной из 15 заложенных в ее память целей или же вообще направлена в какую-то совершенно иную точку посредством глобальной навигационной системы GPS.-0-