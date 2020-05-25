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25 мая 2020, 00:58

США изменили дату встречи "большой семерки" в Вашингтоне

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. США перенесли саммит G7, который был намечен на 10 июня в Вашингтоне. Встреча лидеров стран "большой семерки" состоится в конце июня, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире CBS.

Точная дата встречи пока неизвестна - ее объявят позже.

В марте, когда многие государства объявили карантин, Трамп сообщил, что саммит G7 будет организован по видеосвязи. Сейчас же президент США писал в социальных сетях, что хочет провести очную встречу в Вашингтоне. Его пресс-секретарь Кейли Макинани позднее заявила, что президент действительно хочет, чтобы встреча лидеров G7 состоялась в Вашингтоне "где-то в июне".-0-

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