США к концу 2020 года построят новый участок ограждения на границе с Мексикой

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США возведут к 30 декабря 2020 года новый участок ограждения на границе с Мексикой в штате Аризона, сообщает ТАСС.

Пентагон уже определил подрядчика - им станет компания из Северной Дакоты. Стоимость работ составит около $400 млн.

Пограничная инфраструктура будет возведена по южному периметру заповедника "Кабеса Приета" в Аризоне. По информации The Washington Post, длина участка примерно 50 км.

Ранее издание сообщало, что за последние месяцы злоумышленники с помощью приобретенных в магазинах аккумуляторных сабельных пил смогли преодолеть ограждения, чтобы попасть на территорию США. Президент Дональд Трамп в беседе с журналистами выразил убежденность в том, что участки ограждения очень прочны и их можно легко отремонтировать даже после того, как их умышленно повредят.

Протяженность американо-мексиканской границы - 3,14 тыс. км. В настоящее время завершено строительство 122 км ограждения, которое на большей части участков выполнено в виде забитых в землю столбов из стали и железобетона.-0-