США купили почти весь запас лекарства для лечения COVID-19

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США купили почти весь запас лекарства "Ремдесивир", используемого для лечения COVID-19, сообщает The Guardian.

Лекарственное средство "Ремдесивир" производится компанией Gilead и помогает людям быстрее вылечиться от коронавируса. Первые 140 тыс. доз, предоставленных для тестирования разным странам, уже израсходованы. Администрация американского лидера Дональда Трампа в настоящее время выкупила более 500 тыс. доз "Ремдесивира". Это весь объем производства лекарства в июле и 90% объемов августа и сентября.

"США получили доступ к большей части лекарства, поэтому для Европы ничего нет", - сказал старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл. "Это первый крупный одобренный препарат. И где механизм доступа?" - спросил он.

Поскольку компания Gilead имеет исключительные права на производство "Ремдесивира", другие компании не могут его выпускать.-0-