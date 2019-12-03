США могут ввести пошлины на французские товары

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Список французских товаров, которые могут быть обложены пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет $2,4 млрд", - отмечается в заявлении. В этот перечень вошли: молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

Аппарат представителя призвал общественность направить комментарии о возможных действиях к 6 января 2020 года. Предусмотрены публичные слушания, которые пройдут 7 января.

Сенат Франции 11 июля принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает 750 млн евро в мире и 25 млн евро во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В связи с принятием законопроекта президент США Дональд Трамп заявил, что в ответ США могут ввести таможенные пошлины на французские вина.-0-