США могут задействовать бойцов Нацгвардии для решения проблем с поставками товаров в стране

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти могут задействовать бойцов Национальной гвардии США для решения проблем, касающихся перебоев в цепочках поставок товаров в стране. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

"У нас серьезная проблема с цепочками поставок", - отметил американский лидер. На вопрос, готов ли он рассмотреть вопрос о привлечении бойцов Национальной гвардии США для преодоления имеющихся трудностей, Джо Байден ответил: "Да, совершенно верно. Я бы это сделал".

Американский лидер, в частности, допустил, что некоторые национальные гвардейцы могли бы помочь при непосредственной транспортировке грузов, в том числе в качестве водителей машин. По словам Джо Байдена, это возможно, если не удастся увеличить число водителей грузовиков. Президент США констатировал, что усилия на этом направлении предпринимаются.

Американские официальные лица в последние недели заостряют внимание на проблемах, связанных с перебоями в цепочках поставок некоторых товаров в стране. Одной из причин этого стали санитарные ограничения, введенные ранее из-за пандемии нового коронавируса. Имели место, в частности, серьезные задержки при разгрузке судов в портах на Западном побережье США.-0-