США на год продлили санкции в отношении России

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине. Об этом говорится в официальном уведомлении Белого дома, сообщает ТАСС.

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим санкционного чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Под действие санкций попал ряд российских банков и компаний, крупных предпринимателей, а также должностные лица.-0-