США начали вывод войск из Сирии

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Майкл Помпео в эксклюзивном интервью американскому новостному телеканалу Newsmax TV рассказал, что процесс вывода американских войск из Сирии уже начат. Видеозапись интервью размещена на сайте телеканала.

Назвать точные сроки вывода американских войск Майкл Помпео отказался. При этом он уточнил, что президент США Дональд Трамп остается приверженным обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке.

Дональд Трамп 19 декабря отдал приказ о выводе американских войск из Сирии в течение 30 дней. После заявления Трампа о завершении операции в Сирии глава Пентагона Джеймс Мэттис подал заявление об отставке. Сенатор-республиканец Линдси Грэм 31 декабря заявил, что американский лидер решил замедлить вывод войск США из Сирии: Дональд Трамп сообщил командованию вооруженных сил США в Ираке и Сирии, что 2 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Сирии, могут быть выведены в течение четырех месяцев. По словам Линдси Грэма, замедление процесса нужно для того, чтобы оценить последствия вывода американских военных из Сирии.-0-