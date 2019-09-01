США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в Сирии

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

Как отмечается, целью атаки были террористы Аль-Каиды. По информации Центрального командования Вооруженных сил, в дальнейшем Вашингтон намерен продолжать вместе с союзниками борьбу с террористами, чтобы они не могли использовать Сирию в качестве убежища.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что авиаудар США привел к многочисленным жертвам и разрушениям, сообщает ТАСС. В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) считают, что удар был нанесен в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США "не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях".-0-