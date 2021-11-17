США направят миллиарды долларов на производство вакцин от коронавируса

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Джо Байдена планирует вложить миллиарды долларов в расширение производства в стране вакцин против COVID-19 с целью увеличить поставки доз препаратов для бедных стран. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post, передает ТАСС.

По данным издания, Белый дом намерен стимулировать производство не менее 1 млрд доз вакцин от ковида в год. Средства будут направлены на поддержку компаний, производящих вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты. Речь идет, в частности, о компаниях Pfizer и Moderna, которым власти выделят средства на оборудование, подготовку персонала и др. Решение также направлено на подготовку американской сферы здравоохранения к возможным будущим пандемиям с целью обеспечить производство новых препаратов в кратчайшие сроки.

"Цель - гарантировать возможность производства в месяц примерно 100 млн доз вакцин против ковида или других пандемических вирусов по запросу для США или глобального использования", - цитирует газета представителя правительственной комиссии по борьбе с пандемией Дэвида Кесслера.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 47,3 млн случаев заражения коронавирусом, 765 919 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.-0-