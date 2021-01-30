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30 января 2021, 09:42

США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля - Госдеп

Фото ТАСС
Фото ТАСС

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки оптимистично настроены касательно завершения процедур о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок, сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден в телефонном разговоре выразили удовлетворение этим фактом. 29 января президент РФ подписал закон о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - отметили в Кремле.-0-

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