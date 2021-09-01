США не будут насаждать демократию в других странах военным путем - Байден

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден заявил, что Америка впредь не будет насаждать демократию в других странах военным путем, сообщает ВВС.
По словам американского лидера, во внешней политике США начинается новая эра. Вывод войск США из Афганистана подвел черту под эрой крупных военных операций, которые направлены на переустройство других стран военным путем.
Джо Байден также назвал операцию США по эвакуации людей из Афганистана успешной. "Война в Афганистане закончена", - подчеркнул американский лидер.
Ранее сообщалось, что 31 августа Соединенные Штаты Америки вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года.-0-