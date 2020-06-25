США не планируют переброску ядерного оружия в Польшу

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не планируют перебрасывать ядерное оружие на территорию Польши. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в общении с интернет-пользователями после встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Польский президент отметил: "Никогда ядерное оружие не было предметом моего разговора с Дональдом Трампом". Он подчеркнул, что и на состоявшихся в среду переговорах эта тема не обсуждалась. "Абсолютно нет таких планов, чтобы США перебрасывали в Польшу свое ядерное оружие. Я об этом ничего не слышал", - сказал Анджей Дуда.

Эта тема возникла после заявления американского посла в Польше Джорджетт Мосбахер. Она высказала мнение, что если Германия хочет сократить свой ядерный потенциал и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая честно выполняет обязательства и находится на восточном фланге альянса, могла бы принять этот потенциал у себя. В ответ на эту реплику посол ФРГ в Варшаве Рольф Никель заявил, что Германия выполняет свои обязательства по отношению к НАТО и своим партнерам в соответствии с коалиционным соглашением от 2018 года.-0-