США объявили о сокращении контингента в Ираке

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные объявили о сокращении военного присутствия в Ираке в сентябре. Число военнослужащих США в Ираке сократится с 5,2 тыс. до 3 тыс., сообщает Reuters.

В августе сообщалось, что США, как ожидается, сократят военное присутствие в Ираке примерно на треть.

США направили в Ирак около 5,2 тыс. военнослужащих для борьбы с "Исламским государством". Представители возглавляемой США коалиции говорят, что иракские силы теперь в целом способны справляться самостоятельно.

"Мы продолжаем расширять наши программы партнерского потенциала, которые предоставляют возможности иракским силам и позволяют нам сократить наше присутствие в Ираке", - сказал генерал Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, во время визита в Ирак.-0-