США объявили о введении новых санкций против России

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдепартамент США объявил об официальном введении новых санкций в отношении России по делу Скрипалей. Об этом говорится в распространенном 2 августа письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сообщает ТАСС.

"Санкции вступят в силу после публикации соответствующего уведомления в Федеральном реестре, которое ожидается примерно 19 августа, и будут действовать в течение как минимум 12 месяцев. Санкции могут быть сняты после этого периода, если исполнительная ветвь власти установит и удостоверит Конгресс в том, что Россия выполнила ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года", - отметила Морган Ортэгус.

Второй пакет санкций США ограничит для России нерублевое долговое финансирование американскими банками. "Эти санкции ограничат доступ России к многосторонней банковской системе развития, рынку США для первичных выпусков не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, не выраженному в рублях долговому финансированию, а также продукции американского происхождения, которая стратегически важна для российских программ по разработке химического и биологического оружия", - говорится в документе.

Первый пакет санкций по делу Скрипалей был введен против России в конце августа 2018 года.-0-