США одобрили первое новое лекарство от болезни Альцгеймера

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый новый препарат для лечения болезни Альцгеймера за почти 20 лет был одобрен регулирующими органами в Соединенных Штатах, что открыло дорогу его использованию в Великобритании. Такую информацию сообщает BBC.

Адуканумаб нацелен на основную причину болезни Альцгеймера, наиболее распространенной формы деменции, а не на ее симптомы.

Благотворительные организации приветствовали новость о новом методе лечения этого заболевания. Но ученые разделились во мнениях относительно его потенциального воздействия из-за неуверенности в результатах испытаний.

По крайней мере, 100 000 человек в Великобритании с легкой формой заболевания могли бы подойти для приема препарата, если бы он был одобрен регулирующим органом Великобритании.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что есть "существенные доказательства того, что адуканумаб уменьшает количество бета-амилоидных бляшек в головном мозге", и что это "с достаточной вероятностью предсказывает важные преимущества для пациентов".

Считается, что более 30 млн человек во всем мире страдают болезнью Альцгеймера, большинство из них старше 65 лет.

Около 500000 человек, пострадавших в Великобритании, будут получать адуканумаб в основном в возрасте от 60 до 70 лет и на ранней стадии заболевания.-0-