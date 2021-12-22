США одобрили продажу Литве противотанковых ракетных комплексов

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская администрация приняла решение продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты к ним на общую сумму $125 млн. Об этом сообщило управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам, сообщает ТАСС.

США, согласно этим данным, одобрили продажу в целом 30 командно-пусковых установок Javelin и 341 ракеты к ним. Отмечается, что Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО".-0-