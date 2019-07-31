США официально выйдут из ДРСМД 2 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. США официально выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу", - сказал Джон Болтон.

В то же время американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу С-Span выразил мнение, что США и Россия смогут в конечном итоге заключить двустороннюю сделку в сфере контроля над вооружениями.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей и средней дальности наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены.

США с 2 февраля 2019 года приостановили выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Москва также 2 февраля объявила о приостановке участия в соглашении, 3 июля был подписан закон о приостановлении РФ действия ДРСМД.-0-