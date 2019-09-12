США откладывают повышение пошлин на китайские товары

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США решили отложить повышение пошлин на товары из Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на твиттер-аккаунт президента Дональда Трампа.

Президент США написал, что власти США по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд, с 1 на 15 октября. Это решение принято в связи с просьбой вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания.

До этого 1 сентября власти США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Дональд Трамп отмечал, что одной из причин принятия этой меры стало невыполнение Китаем обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% на американские автомобили и запчасти.-0-