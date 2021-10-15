США откроют границы для полностью привитых иностранцев 8 ноября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США 8 ноября снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников из других стран. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, пишет ТАСС.

По его данным, о соответствующем решении будет объявлено 15 октября. Речь идет о сухопутных границах и аэропортах.

Ограничения на въезд иностранцев в Соединенные Штаты без крайней необходимости ввели в марте 2020 года, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии.-0-