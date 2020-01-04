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04 января 2020, 19:30

США отменили учения у берегов Марокко и направили десантный корабль на Ближний Восток

Фото Wikimedia Commons
Фото Wikimedia Commons

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон принял решение отменить американо-марокканские военно-морские учения у берегов североафриканского королевства в связи с ростом напряженности после проведенной 3 января операции ВС США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на марокканский информационный портал "360" сообщает ТАСС.

Совместные учения "Африканский морской лев" с участием военных кораблей США и судов Королевского морского флота (КМФ) Марокко должны были начаться 8 января у побережья города Агадир. "Решено направить универсальный десантный корабль USS Bataan (LHD-5) ВМС США и военнослужащих 26-го экспедиционного батальона морской пехоты США, которые должны были принимать участие в учениях "Африканский морской лев", на Ближний Восток", - цитирует представителя ВМС США портал "360". По его словам, такое решение принято в связи с растущей напряженностью с Ираном.

По данным сайта, пока неизвестно, когда состоятся намеченные на 2020 год американо-марокканские военно-морские учения "Африканский морской лев".

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации ракетным ударом в районе аэропорта Багдада командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Министерство обороны США проинформировало, что удар был нанесен по распоряжению президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс США.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани. В своем заявлении он также указал на то, что Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.-0-

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"Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану. - Прим. ТАСС) силы", - сказал госсекретарь США.

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