США перебросили к польско-белорусской границе артиллерийские установки Paladin

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США развернули на границе Польши с Беларусью не менее 30 самоходных артиллерийских установок Paladin, сообщает информационное агентство Avia.pro.

По данным агентства, после переброски нескольких десятков танков, бронированных автомобилей и нескольких тысяч военнослужащих НАТО на границу с Беларусью стало известно, что США дополнительно перебросили к польско-белорусской границе не менее 30 самоходных артиллерийских установок M109A7 Paladin калибра 155 мм.

На данный момент известно, что вооружение было доставлено несколькими железнодорожными составами с территории Германии. При этом, с учетом дальности САУ M109A7 Paladin, территория Беларуси находится в зоне удара американских военных.

Американская сторона пока не комментирует переброску своего вооружения и военной техники к границам Беларуси.-0-