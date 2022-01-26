США передали России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. США передали России письменный ответ на ранее сделанные ею предложения по гарантиям безопасности. Информация об этом опубликована на сайте МИД РФ, сообщает БЕЛТА.

"26 января заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко принял посла США в Москве Джона Салливана по его просьбе. В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности", - говорится в сообщении.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые российская сторона ожидает от Вашингтона и НАТО. Документы предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.-0-