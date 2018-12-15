США перенесли повышение пошлин на китайские товары на 2 марта

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офис торгового представителя США официально перенес с 1 января на 2 марта 2019 года дату повышения импортных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд, сообщает Reuters.
Данное изменение внесено в Федеральный реестр США.
Пошлины на китайскую продукцию будут повышены с 10% до 25%. Изменение не затронет китайские технологические товары на сумму $50 млрд, на которые уже действуют пошлины в размере 25%. Речь идет в том числе о полупроводниках, печатных платах и других электронных компонентах, а также транспортных средствах.-0-
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