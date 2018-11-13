США планируют кругосветный перелет через Сибирь в честь годовщины окончания Второй мировой войны

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская общественная организация BRAVO 369 Flight Foundation совместно с российскими партнерами готовит кругосветный перелет из США через воздушное пространство России, Европы, Атлантику и обратно в США в рамках празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Об этом сообщило 13 ноября ТАСС.

В июне 2020 года перелет ALSIB-2020 ("Аляска-Сибирь-2020") стартует в городе Грейт-Фоллз (штат Монтана). Этот город выбран не случайно - оттуда отправлялись в СССР самолеты по программе ленд-лиза. Маршрут проляжет над территориями США, Канады, Аляски, России, Великобритании, далее над Атлантикой и вновь над США. Завершится кругосветка в августе в Грейт-Фоллз.

В перелете примут участие один или два военно-транспортных самолета Douglas C-47. Рассматривается возможность участия и других воздушных судов.

Окончательное решение по числу и типу самолетов, которые примут участие в перелете, будет принято весной 2019 года.

Этот маршрут избран для того, чтобы привлечь внимание к тому факту, что США и бывший СССР были когда-то союзниками. С 1942 по 1945 годы почти 8 тыс. боевых самолетов были направлены из США в СССР через Аляску и Сибирь.-0-