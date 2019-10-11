США подтвердили крупное размещение войск в Саудовской Аравии

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон заявил, что планирует отправить в Саудовскую Аравию большое количество дополнительных сил и техники, в том числе средства противовоздушной обороны и истребители, сообщает Reuters .

Министр обороны США Марк Эспер санкционировал развертывание дополнительных сил, в том числе переброску двух эскадрилий, двух батарей "Патриот" и системы обороны высокогорной зоны THAAD.

Пентагон также подтвердил передислокацию в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военных.

Новое крупное развертывание сил в Саудовской Аравии должно помочь укрепить оборону королевства после нападения 14 сентября на его нефтяные объекты.-0-