США пообещали выплатить до $5 млн за сведения о причастных к терактам в Мумбаи в 2008 году

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США пообещали выплатить вознаграждение в размере до $5 млн за информацию о причастных к террористическим атакам в Мумбаи в 2008 году, жертвами которых стали 166 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованное на сайте Госдепартамента по случаю десятой годовщины терактов.

Американская программа "Вознаграждение за помощь правосудию" запущена в 1984 году. Это самая известная госпрограмма по выплате вознаграждений лицам, оказавшим содействие в поиске и поимке террористов. За время ее существования американские власти выплатили $125 млн более чем 80 информаторам.

В 2008 году четыре мобильные группы террористов, прибывшие из Пакистана, совершили серию нападений и захват заложников в Мумбаи. Боевики несколько дней оказывали сопротивление, пока последние из них не были уничтожены.-0-