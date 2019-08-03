США после выхода из ДРСМД активизируют разработку неядерных ракет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американское правительство намерено активизировать разработку неядерных ракет наземного базирования в связи с выходом Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в обнародованном 2 августа письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера, сообщает ТАСС.

По его словам, Пентагон с 2017 года занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (НИОКР), относящимися к созданию ракет средней и меньшей дальности. "В связи с тем, что США скрупулезно выполняли свои обязательства в рамках ДРСМД, эти программы находились на ранних стадиях. Теперь, в свете выхода из договора, Министерство обороны США в полной мере будет заниматься разработкой таких неядерных ракет наземного базирования, считая это надлежащим ответом на действия России, а также частью более широкого спектра вариантов нанесения неядерного удара американскими вооруженными силами", - подчеркивается в документе.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля на основании якобы имеющего место нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. По версии американской администрации, нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергает и предъявляет ему встречные претензии относительно выполнения американской стороной договора, затрагивающие, к примеру, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

США вышли из ДРСМД 2 августа. Этот договор был заключен Москвой и Вашингтоном в 1987 году. Благодаря ему стороны уничтожили в свое время 2692 ракеты сразу двух классов.-0-