США практически вывели войска из Ирака - Трамп

20 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки в основном вышли из Ирака. Об этом заявил 19 августа на пресс-конференции президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

"Мы в основном вышли из Ирака, оставили там очень мало военнослужащих, - сказал Дональд Трамп. - Мы закончим эти бесконечные войны, нелепые бесконечные войны. Это было худшее решение в истории нашей страны". По мнению президента США, американских военнослужащих никогда не должно было быть на Ближнем Востоке.

"Но мы выходим очень быстро, за три года", - отметил Дональд Трамп, затем перейдя к теме присутствия в Афганистане. Глава Белого дома утверждал, что у США очень хорошо идут переговоры с Афганистаном. "Мы снизили присутствие до очень небольшого уровня. Действуем там как полиция уже 19 лет. Пора нашим солдатам возвращаться домой", - добавил он.

Лидер Соединенных Штатов вновь напомнил, что осенью 2019 года вывел контингент из района турецко-сирийской границы: "Турция сама может позаботиться о себе".

В июне в совместном заявлении властей США и Ирака по итогам переговоров в рамках начавшегося между ними стратегического диалога говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие в Ираке и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся в стране американских военнослужащих.

Как заявил 8 августа телеканалу Fox News глава Пентагона Марк Эспер, США к концу ноября намерены сократить воинский контингент в Афганистане менее чем до 5 тыс. человек.-0-