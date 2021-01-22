США предлагают России продлить ДСНВ на пять лет

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти США выступают за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

"Я могу подтвердить, что США намерены добиваться продления ДСНВ на пять лет, как это разрешено условиями договора", - сказала Джен Псаки. Она добавила, что президент США Джозеф Байден давно дал понять, что считает ДСНВ договором, отвечающим интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты считают, что продление договора на пять лет особенно важно ввиду напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявила Джен Псаки. "Договор - это единственный оставшийся документ, ограничивающий российские ядерные силы, и это является опорой стратегической стабильности между нашими двумя странами", - отметила пресс-секретарь.

Джен Псаки не смогла уточнить, уведомила ли американская сторона Москву о своем желании продлить договор на пять лет.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением.

Москва неоднократно призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении документа и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Джозеф Байден во время предвыборной кампании выступал за продление действующего договора.-0-