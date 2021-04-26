США при глубоком кризисе своей демократии узурпируют чужой суверенитет - Володин

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократия в США на данный момент пребывает в глубоком кризисе, власти страны не слышат голоса своих граждан, но при этом пытаются учить другие страны и узурпируют их суверенитет. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

"США не стесняются учить демократии другие страны. При этом не слышат голоса своих граждан, которые прямо говорят, что институт коллегии выборщиков препятствует демократическому волеизъявлению людей, допускает избрание кандидата, за которого проголосовало не большинство, а меньшинство избирателей", - написал Вячеслав Володин.

В связи с этим спикер вновь напомнил о том, в какой политической турбулентности выбирали президента США. "До взрывоопасной довели ситуацию. А все почему? Во многом из-за ущербности американских демократических процедур, архаичности системы, основанной на более чем полуторавековой монополии двух партий", - констатировал политик. Еще одной причиной данной турбулентности он назвал подорванное доверие к избирательной системе с ее непрозрачным подсчетом голосов, неподконтрольным никому голосованием по почте, отсутствием независимых международных наблюдателей.

"При глубоком кризисе собственной демократии США девальвируют ее базовый принцип. Вашингтон, присвоив себе роль лидера и защитника западного мира от якобы посягательств со стороны России и Китая, фактически узурпирует национальный суверенитет своих "союзников", - продолжил Вячеслав Володин.

По его мнению, Соединенные Штаты, используя технологию "кнута и пряника", нередко принуждают западные правительства поступать вопреки воле своих граждан. "Это значит, что реальным источником власти в таких государствах становится не суверенный народ, а "дядя Сэм", - заметил Вячеслав Володин.

В качестве примера он привел историю строительства газопровода "Северный поток - 2". "Германия сопротивляется давлению США и, видимо, сумеет отстоять право поступать в соответствии со своими национальными интересами. Но в абсолютном большинстве случаев западные "союзники" США оказываются их марионетками, готовы исполнять волю "хозяина", идти против интересов своих граждан. Их демократия сокращается, как шагреневая кожа", - резюмировал председатель Госдумы.

Вячеслав Володин также предупредил политические партии об опасности радикализма и привлечения в свои ряды радикалов даже в обмен на увеличение голосов на выборах. "Радикализм в политике разрушителен. Это путь к большим проблемам, как для общества, так и для государства", - отметил он.

В этом контексте спикер напомнил, что во многих странах выработан иммунитет против радикализма, политики радикальных взглядов считаются токсичными, и ни одна из партий, имеющих шансы на прохождение во власть, не берет их в свои ряды, даже в обмен на возможное увеличение голосов в свою поддержку.-0-